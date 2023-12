Kanadski teniser oštro odgovorio bivšem treneru

Kanadski teniser Denis Šapovalov odgovorio je na tvrdnje svog bivšeg trenera Mihaila Južnog, date u intervju za "Sport klub".

Od avgusta 2019. do kraja 2021. godine, Južni je trenirao Denisa Šapovalova. Tokom tog perioda, ljevoruki Kanađanin dogurao je do polufinala Vimbldona (2021) i do desetog mjesta na svijetu.

"Poslije tog vimbldonskog polufinala, nismo se saglasili u vezi s nekim odlukama oko rasporeda – ja sam mislio da treba da se držimo prvobitno dogovorenog plana… Počeo sam da se osjećam kao da gubimo povezanost pomalo, tako da samo okončali saradnju na kraju te godine. Bila je to zajednička odluka, ali ako bih morao da sumiram uzroke, to bi bili: izbor turnira i izbori u vezi s treningom. Počeo sam da se osjećam više kao sparing partner, a manje kao trener“, rekao je Južni između ostalog.

Dan kasnije, Šapovalov se oglasio na društvenim mrežama.

"Užasno je kako neko može da kaže da ne dajem sve tenisu, kada sam mu posvetio cijeli život od svoje pete godine. Da ne spominjem da sam povrijeđen od Vimbldona, da sam bio na rehabilitaciji i da radim sve svakog dana kako bih se vratio na teren", napisao je 24-godišnji Šapovalov.

