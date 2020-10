Karenjo Busta: Đoković uvijek traži medicinsku pomoć kada mu ne ide

Španski teniser Pablo Karenjo Busta optužio je Novaka Đokovića za nekorektno ponašanje u četvrtfinalu Rolan Garosa u kojem je Nole slavio sa 3:1 u setovima (4:6, 6:2, 6:3, 6:4)

Đokoviću je masiran vrat tokom prvog seta, poslije je prvi teniser svijeta priznao da se mučio sa vratom i ramenom set i po, ali i da poslije nije osjećao bol.

"Svaki put kada se stvari zakomplikuju, on traži medicinsku pomoć. Radi to već dugo. Več sam znao – znao sam šta će desiti na US openu, šta će se desiti ovdje i šta će se dalje dešavati", rekao je španskim novinarima Karenjo Busta, mada Đoković nije zvanično zatražio medicinski tajm aut.

Prethodno, u dijelu konferencije na engleskom jeziku, 29-godišnji Španac o istoj temi je rekao:

"Ali to je normalno, zar ne? To uvijek radi. Posljednjih godina to uvijek radi kada ima probleme na terenu – ne znam, možda je do pritiska ili je to nešto što mora da uradi. Mislim, nastavlja da igra normalno, zar ne? Ne znam je li to stvarno mentalno ili je u pitanju bol, nešto hronično s ramenom. Pitajte njega".

Imao je Španac brejk lopte u drugom setu poslije osvojenog prvog seta, zatim i brejk loptu na 3:3 u trećem setu, ali Novak je slavio.

"Bio je to dobar meč, igrao sam protiv broja jedan. U startu sam igrao dobro, iskoristio sam prilike na riternu, a nisam iskoristio šanse na početku drugog. Tada je on počeo da igra bolje i to je bio jedini trenutak u meču kada ja nisam igrao na svom nivou, tih pet do sedam gemova. Poslije toga su bile dobre razmjene, bio sam agresivan. Kada je Novak sa druge strane, nije lako praviti vinere. Bilo je gusto, mogu da igram ovakve mečeve sa najboljima na svijetu. Nastavljam uvijek da se borim", zaključio je Karenjo Busta.

(Sport klub)