Karli Suarez Navaro dijagnostifikovan Hodžkinov limfom

Nekada šestoj teniserki svijeta Španjolki Karli Suarez Navaro (31) dijagnostifikovan je Hodžkinov limfom, odnosno zloćudno bujanje stanica koje u prvom redu napada limfne čvorove, jetru, slezenu i koštanu srž.

Vijest je objavila teniserka putem videa na društvenim mrežama.

Na sreću, bolest je otkrivena u ranoj fazi, ali će morati na hemoterapiju.

"Sada je jedini cilj u mojoj glavi proći kroz šest mjeseci hemoterapije. Sve ostalo je automatski postalo manje važno. Želim zahvaliti navijačima na podršci koju sam imala tokom cijele profesionalne karijere. Nadam se da razumijete moju trenutnu situaciju i nadam se da ću vas vidjeti što je prije moguće", napisala je Suarez Navarova, a prenio Index.hr.

Karla Suarez Navaro je posljednji turnir igrala krajem februara u Kataru, kanije je uslijedila pauza zbog pandemije virusa korona, a nastup na US openu, koji je počeo ove sedmice, je morala da otkaže zbog bolesti.

Podsjetimo da je Španjolka osvojila dvije WTA titule u singlu i tri u konkurenciji parova.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh