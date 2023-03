Karlos Alkaras otkrio svoje ciljeve i želje

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaras podijelio je sa javnošću svoje ciljeve, snove, želje.

Nakon osvajanja Indijan Velsa, momak iz Mursije je u centru pažnje, a sada mu predstoji Masters u Majamiju, koji mora da osvoji ako želi da ostane na vrhu ATP liste.

Karlos je imao problema sa povredama krajem prošle i početkom ove sezone, zbog kojih je propustio i Australijan open.

"Dok sam bio povređen, shvatio sam neke stvari. Kada propustite veliki turnir kao što je Australijan open, razmišljate šta ste uradili pogrešno. Povreda može da se desi svakome, ali kada sam analizirao situaciju sa svojim timom, zaključili smo da je važno raditi prave stvari na terenu i van njega, a ja to nisam uvijek radio 100 odsto. Govorim o odmoru, suplementaciji, dobroj ishrani. Bilo je nekih stvari koje nisam radio kako treba. Kroz povredu sam naučio da moram da se vratim rutini koju sam imao ranije, da se vratim stvarima kojima treba da bih bio najbolji. Mislim da to radim zbog povrede i nije tajna da će, ako sve radim kako treba, uslijediti i dobri rezultati", poručio je Alkaras u posljednjem izdanju "Glasa igrača" na "Eurosportu".

Karlosu su velika inspiracija bili Novak Đoković i Rafael Nadal, koji su se više puta vraćali na pobjednički kolosjek poslije pauze, piše b92.

"Mnogo sam razmišljao o Nadalu dok sam se oporavljao od povrede. Često kada su najbolji igrači van terena, oni često osvoje prvi turnir po povraktu. Želeo sam da budem jedan od tih igrača. Tu su primjeri koji su me motivisali – kao Nadalova titula na Australijan openu 2022, onda povratak Đokovića poslije odsustva, osvojio je važne turnire. To su primjeri koji me inspirišu da se vratim treningu, zato što želim da se vratim na najbolji nivo i probam da pobjeđujem".

Alkaras se trudi da igra atraktivan tenis, koji privlači pažnju i nije dosadan.

"Trudim se da ne razmišljam o tome da li sam sportska ikona ili uzor mladima. Samo želim da nastavim da napredujem. Na kraju krajeva, volim da igram tenis, volim da pobjeđujem i budem konkurentan. Imam svoj identitet, trudim se da igram srećni tenis. Srećan sam na terenu, tako da se trudim da igram na taj način. Tenis je dinamičan sport: idem na mrežu, igram drop-šotove, sjajne udarce, atraktivne. Trudim se da ne igram monotono. Pokušavam da budem kreativan, da odigravam prelepe udarce".

Alkarasovi stavovi i ponašanje djeluju normalni.

"Na kraju karijere, želim da me pamte kao dobru, normalnu osobu, prirodu, srećnu. Instinkt i uživanje su osnove moje igre. Kada ne igram tako, onda moj tenis nije isti. Mislim da je život bolji na taj način. Želim da bude neko na koga se deca ugledaju. Trudim se da im prenesem dobre vrijednosti. Imao sam svoje idole i bilo bi divno kada bih ja to bio budućim generacijama".

Ovaj 19-godišnjak brani titulu u Majamiju, osvojenu prošle sezone.

"U Majamiju ću braniti mnogo poena. Razmišljam o tome podsvjesno jer želim da bude na vrhu liste. Uvijek smo govorili da je trka za ATP finale važna. Ako imate dobru godinu, završićete visoko pozicionirani. Ne brinem previše o odbrani poena, samo razmišljam da uživam kada igram i bude što bolji".

Na kraju, Alkaras je priznao da ima velike snove.

"Kada razmišljam o ovogodišnjem cilju, moram da osvojim Grend slem. Ili bar da pokušam da osvojim Grend slem i više mastersa. To su veliki ciljevi. Ostati broj jedan, osvojiti slemove i masterse, to nije tajna. Probaću da dam najbolje od sebe na tim turnirima. Želim da pobijedim Nadala i Đokovića, ali nisam ovde da im oduzimam Grend slemove ili ih sprečavam na bilo koji način da budu najbolji u istoriji. Pokušavam nekako da im se približim. Znam da će biti veoma komplikovano, možda čak i nemoguće, ali u ovom svijetu morate da sanjate velike snove. Na kraju krajeva, to je moj današnji san", zaključio je Alkaras.

Alkarasov rival u drugom kolu Majamija biće bolji iz duela Fakunda Bagnisa i Felipea Meligenija Alveša.