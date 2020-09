Kecmanović: Dokazao sam, pre svega sebi, da mogu

Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović izjavio je da je izuzetno srećan i zadovoljan osvajanjem prve ATP titule na turniru u Kicbili, a posebno što je sam sebi dokazao da može da postiže vrhunske rezultate.

"Dodatno me raduje da sam to uspeo da učinim baš sada i u Kicbilu, u ovom teškom trenutku za sve nas igrače zbog pauze koje je izazvala pandemija virusa korona, kao i to što sam do ovog trofeja stigao na šljaci koja i nije moja omiljena podloga. Dokazao sam pre svega sebi da mogu napraviti rezultat koji želim i za koji sve ove godine konstantno radim na sebi i treniram", rekao je Kecmanović.

Kako je naveo, put do titule u Kicbilu nije bio lak.

"Iskreno nisam puno ni očekivao od ovog takmičenja na koje sam stigao iz druge vremenske zone i sa druge podloge, iz Njujorka i US Opena u Austriju, sa betona na šljaku. Išao sam korak po korak bez ikakvog pritiska i rezultat je tu, što mi daje dodatnu motivaciju da nastavim da radim još jače i ostvarim rezultate koje sam sebi zacrtao još kao junior. Ovu titulu posvećujem mojim roditeljima, koji su zaslužni za sve moje uspehe, bez kojih ne bi bio tu gde jesam", kaže Kecmanović.

Za slavlje nema vremena, Kecmanović je odmah nakon dodjele pehara krenuo put Rima, gdje ga očekuje učešće na turniru iz Masters serije.

U prvom kolu protivnik će mu baš kao u Kicbilu (Kej Nišikori) biti jedan Japanac, ovaj put Nišioka Jošihito.