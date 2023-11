Kecmanović donio prednost Srbiji, sada sve u Đokovićevim rukama

U prvom singlu polufinalnog meča Dejvis kupa između Srbije i Italije, sastali su se, na iznenađenje mnogih, Lorenco Muzeti i Miomir Kecmanović, a bolji je bio srpski teniser rezultatom 2:1 i to poslije preokreta.

Nije toliko iznenadila pojava Kecmanovića, koji je svoje mjesto zaslužio poslije sjajne partije protiv Velike Britanije, koliko možda odluka da se na terenu za Italiju pojavi Lorenco Muzeti, prije svega zbgo trenutne forme istanja svog tenisa u kojem se nalazi.

Malo je reći da se vidio spektakl u kojem su obojica igrača za nekoliko nivoa prevazišli formu i mogućnosti koje su pokazivali tokom ove, već sada, minule sezone.

Italija je povela poslije preokreta u prvom setu iako je Miša imao u jednom momentu šanse i za dupli brejk, Srbija je potom uzvratila svom snagom u drugom, a onda je Kecmanović doslovno “počistio“ Muzetija sa terena – 7:6 (9:7), 2:6, 1:6.

Serbia get the first point on the board Kecmanovic defeats Musetti 6-7 (7) 6-2 6-1 #DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/G6992F1Lz7