Kecmanović nadigrao Đerea za osminu finala Indijan Velsa

U duelu srpskih tenisera u trećem kolu Mastersa u Indijan Velsu Miomir Kecmanović je pobijedio Lasla Đerea sa 2-0 u setovima.

Kecmanović je slavio protiv Đerea poslije jednog časa i 40 minuta igre sa 6:2, 7:6(3).

Talentovani 19-godišnji Srbin, trenutno 130. teniser planete, plasirao se u osminu finala, u kojoj će za rivala imati Japanca Jošihitu Nišioku.

Kecmanović je bolje ušao u meč i krenuo jako od samog starta. Izgledalo je kao da je sve u redu sa Đereom u prvom gemu u setu, ali se nije tako ispostavilo u nastavku.

Kecmanović je u trećem gemu meča došao do brejka i ekspresno ga potvrdio. Nastavio je da igra dobro, da pritiska servis rivala, a Đere je išao iz greške u grešku.

Tokom seta se videlo da Đere ima neki problem, a to je potvrđivala i njegova igra. Kecmanović je postavio dobru taktiku, čekao greške Đerea kojih je bilo mnogo, a zatim došao do prvog seta poslije samo 33 minuta tenisa.

U drugom setu igralo se kao na šljaci, sa puno brejkova. Prvi je napravio Kecmanović, ali je Đere odmah zatim uzvratio istom mjerom.

Đere je ponovo izgubio servis, a onda i zatražio medicinski tajm-aut jer se nije dobro osjećao. Doktor je izašao na teren i pomogao Laslu, koji se vidno bolje osjećao na terenu poslije pauze.

Laslo je vratio brejk, poveo sa 3:2, što mu je bilo prvo vođstvo od početka prvog seta, i zaigrao mnogo bolje. Ipak, Kecmanović se nije predavao.

Prva dramatična situacija u drugom setu viđena je kada je na 5:4 Đere imao set loptu prilikom servisa rivala. Ipak, Miomir je ostao smiren i uspio da "izvuče" jedan veoma naporan poen, a zatim i dobrim servisima dođe do gema.

Kecmanović je mogao da napravi brejk u narednom gemu, imao je priliku, ali nije bio dovoljno skoncentrisan u tom poenu i Đere je poveo sa 6:5, pa se nedugo zatim otišlo u taj-brejk.

Mlađi Srbin je poveo sa 3:0, poslije dva dobra servisa i jedne greške Đerea. Kecmanović je nastavio da igra odlični i poslije jednog poena za Đerea odigrao dva nestvarno dobra defanzivna poena, pa poveo sa 5:1.

Do kraja seta, to jest meča, Kecmanović je držao veoma visok nivo igre i uspio da spriječi Đerea da dođe do preokreta, pa se plasirao u svoju prvu osminu finala Mastersa u karijeri.