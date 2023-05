Kecmanović poslije drame eliminisan u prvom kolu Rolan Garosa

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas u prvom kolu drugog grend slem turnira sezone u Parizu izgubio od Italijana Andree Vavasorija 5:7, 2:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).

Meč je trajao pet sati i 10 minuta, a srpski teniser je na ovom duelu propustio pet meč lopti. Kecmanović je 37. teniser svijeta, dok je Vavasori 148. na ATP listi. Italijan je do glavnog žreba stigao poslije kvalifikacija.

Vavasori će u drugom kolu Rolan Garosa igrati sa Argentincem Đenarom Albertom Olivijerijom, koji je u pet setova savladao Francuza Đovanija Mpešija Perikara 7:6 (7:3), 4:6, 4:6, 7:5, 6:1.

Kecmanović i Vavasori su sigurno ušli u meč, a u prvom setu se igralo gem za gem do rezultata 5:5. Kecmanović je u 11. gemu napravio brejk, a onda je na svoj servis stigao do 7:5 i 1:0 u setovima. Srpski teniser je u drugom setu dva puta oduzeo gem na servis protivnika i ovaj dio meča je dobio sa 6:2, prenosi Tanjug.

Kecmanović je prvi stigao do brejka u trećem setu i to u trećem gemu. Italijan je odmah uzvratio ribrejkom, ali je srpski teniser u sedmom gemu došao do novog brejka. Uslijedio je novi brejk Vavasorija. Igralo se potom gem za gem, a pobjednik ovog seta odlučen je u taj-brejku. Kecmanović je imao četiri meč lopte, ali je Italijan na kraju slavio sa 10:8.

Velika borba viđena je i u četvrtom setu. Vavasori je vodio 4:2 i 5:3, ali je Kecmanović uspio da izjednači na 5:5. Pobjednik četvrtog seta takođe je odlučen u taj-brejku, koji je pripao Italijanu rezultatom 7:3.

Kecmanović je na startu petog, odlučujućeg seta napravio brejk. Srpski teniser je održavao prednost od dva gema, a onda je pri vođstvu od 5:4 servirao za pobjedu. Kecmanović je imao meč loptu u desetom gemu, ali je Vavasori napravio brejk i izjednačio na 5:5. Italijan je potom na svoj servis stigao do vođstva, a onda je u 12. gemu imao i meč loptu. Kecmanović je uspio da izjednači na 6:6, a Italijan je došao do pobjede pošto je u taj-brejku slavio sa 11:9.