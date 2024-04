Kecmanović siguran na startu turnira u Bukureštu

BUKUREŠT - Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Bukureštu, pošto je večeras u prvom kolu pobijedio Belgijanca Davida Gofana 6:4, 3:6, 6:3.

Meč je trajao dva sata i pet minuta. Kecmanović je 60. teniser svijeta, dok je Gofan 100. na ATP listi. Ovo je bio drugi međusobni duel belgijskog i srpskog tenisera, a prvi trijumf Kecmanovića. Srpski teniser je poveo 3:1 u prvom setu, ali je Belgijanac stigao do izjednačenja, 3:3. Kecmanović je potom u sedmom gemu napravio novi brejk, a onda je održavao prednost od dva gema i prvi set je dobio rezultatom 6:4.

U drugom setu igralo se gem za gem do rezultata 3:3. Gofan je zatim osvojio tri uzastopna gema i ovaj dio meča je dobio rezultatom 6:3. Kecmanović je zaigrao angažovanije u trećem setu, a prvi je stigao do brejka u četvrtom gemu. Srpski teniser je poveo 3:1, a onda je sigurnom igrom dobio treći set rezultatom 6:3 i zasluženo je stigao do pobjede.

Kecmanović će u drugom kolu ATP turnira u Bukureštu igrati protiv Španca Pedra Martineza, koji je 57. teniser svijeta.

ATP turnir u Bukureštu se igra za nagradni fond od 579.320 evra.

