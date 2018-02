Kejhil: Prokleti Federer, pohlepni džukac

Ukoliko pobijedi Robina Hasea u Roterdamu, Rodžer Federer će prvi put od 2012. godine biti najbolji na ATP listi.

Ako se desi ono što svi očekuju, Federer će sa 36 godina (osmog avgusta puni 37) postati najstariji broj 1 u istoriji umjesto Andrea Agasija.

“Uživam u (najvjerovatnije) svom posljednjem danu kao najstarijem broju jedan u istoriji ATP tura. Prokleti Federer! Pohlepni džukac“, napisao je na Tviteru uz osmijeh Daren Kejhil, Agasijev trener od 2002. do 2006. godine, i dodao:

“Ali dobro, bila je to luda vožnja i velika čast, Andre. Nema boljeg čovjeka da obori tvoj rekord. Idi i uradi to, Rodž! Nevjerovatnih 14 meseci, nevjerovatna karijera“.

Enjoying my (highly likely) last day as the coach to the oldest ever No.1 on the ATP tour. Bloody Federer! Greedy mongrel oh well... it was a hell of a ride & honour @AndreAgassi No better man to break your record. Go get it Rog! Amazing 14 months of tennis. Amazing career.