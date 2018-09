Ker: Đokoviću bih dao ugovor u Golden Stejtu

Trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker rekao je da su mu omiljeni teniseri Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer, ali da bi Srbinu ponudio ugovor.

Ker je ljubitelj tenisa, igrao ga je i rekreativno i smatra da su spomenuta trojica najbolje što je "bijeli sport" mogao da ponudi.

"Sport je ono sa čime se povezujem i volim da gledam moderne igrače. Pogledajte samo muški dio, ovo je najbolje što ćemo ikada vidjeti. Ovo su neki od najboljih tenisera svih vremena", počinje priču za zvanični sajt ATP Stiv Ker.

Trener Golden Stejta kaže da voli da gleda mečeve US Opena zbog toga što se ne preklapaju sa NBA terminima, pošto košarkaši GSW počinju kasnije u septembru svoje pripreme. Njujorški Grend slem nije jedini turnir na koji su igrači i stručni štab išli. Bili su prošle godine i na Mastersu u Šangaju kada je Rodžer Federer došao u njihovu svlačionicu.

"To je bilo nevjerovatno. Drejmond Grin ga je pitao kako uspijeva da ostane na vrhu tako dugo, jer to i mi pokušavamo da uradimo sa Voriorsima. Pokušavamo da nastavimo u istom ritmu i to je teško, a Rodžer to radi cijelu vječnost. Njegov odgovor je bio vrlo jednostavan. Pričao je o balansu između posla i porodice, kako voli svoj život. Svoju porodicu. Svoje dnevne rutine kada vodi djecu u školu, trenira i sprema večeru. Podsjetio me je na Stefa Karija u tom smislu. Vodi nešto što može da bude vrlo složen život, ali ga je razložio tako da izgleda jednostavno. Mislim da su naši momci pokupili nešto od toga", dodaje Ker.

Stiv priča i o tome kako je godinama nakon karijere igrao tenis rekreativno jer su pokreti i trčanje slični, pošto se igrači kreću uglavnom savijenih kolena. Njegova to više ne mogu da izdrže, pa se reketa više i ne hvata. Poznaje prilike u današnjem tenisu i Novak Đoković mu je lični favorit među nekoliko omiljenih igrača.

"Rodžer je Rodžer, svi vole da gledaju njega. Đoković je meni omiljen. Volim njegovo kretanje na terenu. Jednostavno izgleda kao da pokriva sve od jedne do druge strane. Toliko je brz i agilan. Teško je ne voljeti i Nadala. Jedinstven je sa spinom koji unosi u lopticu. Izgleda kao 'lajnbeker' na terenu zbog nevjerovatne fizičke moći na terenu. To su momci koje volim", kaže Ker koji je nekada volio i Endija Rodika.

Na pitanje kome bi od spomenutih igrača ponudio ugovor u Golden Stejt Voriorsima, Ker kaže – Đokoviću.

"Uh, probao bih sa Novakom. Mislim da može da čuva bilo koga. Kreće stopala mnogo dobro. Sa jedne na drugu strani i vjerujem da može da ostane ispred bilo koga. Bio bi dobar u kontrama. Volio bih da ga vidim na košarkaškom terenu", zaključuje trener šampiona NBA lige.

Đoković se za sada drži tenisa, igra ga sve bolje poslije dvije loše godine i dospio je do druge nedjelje US Opena.

