Keš: Federer i Nadal neće više igrati na Vimbldonu

Rodžer Federer i Rafael Nadal se više neće sastajati na Vimbldonu, predviđa Pat Keš.

Iako su mnogi predviđali da bi prvi i drugi teniser svijeta mogli da se sastanu u finalu trećeg Gren slema, Nadal je izgubio od Novaka Đokovića u polufinalu, a Federer od Kevina Andersona još u četvrtfinalu.

Posljednji meč koji su Španac i Švajcarac odigrali na travi u Londonu, bilo je finale Vimbldona 2008. godine, koje je Nadal slavio sa 7:6 (7), 4.6, 7:6 (3), 2:6, 6:2.

"To finale 2008. godine je bilo toliko emotivno. Od tada, vjerujem da je Rodžer postao bolji igrač. Gledali smo ih kako napreduju, ali sumnjam da će se ikada više sresti na Centralnom terenu. Rafa je od tada promijenio stil igre, napredovao je u svakom aspektu i to smo imali prilike da vidimo u polufinalu protiv Novaka. Ipak, to finale 2008. ostaje neprevaziđeno", kazao je Keš.

U međusobnim duelima Nadal vodi sa 23:15.

(sportklub)