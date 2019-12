Kim Klajsters se vraća tenisu nakon skoro osam godina pauze

Belgijanka Kim Klajsters saopštila je da će se tenisu vratiti na turniru u Meksiku u martu.

Klajster, koja je u septembru najavila povratak na teren, prvobitno je planirala da se takmičenjima vrati na vrijeme kako bi bila spremna za Australijan open, ali je povreda kolena u tome spriječila.

"Još nekoliko nedjelja strpljenja i biću spremna za povratak. Odsustvo je bilo dovoljno dugo", navela je 36-godišnja Klajsters.

Ona je navela da će se na teren vratiti na turniru u Montereju, koji je na programu od 2. do 8. marta, a da će zatim igrati u Indijan Velsu i Čarlsonu.

Bivša prva teniserka svijeta prvo se povukla 2007. godine, kada je osnovala porodicu, dvije godine nakon što je osvojila prvu Gren slem titulu, na US openu.

Ona se 2009. godine vratila na teren, osvojila još dvije titule na Otvorenom prvenstvu SAD i jednu na Australijan openu, a karijeru je završila 2012. godine.

Klajsters je osvojila 41 WTA titulu i u dva navrata provela je ukupno 20 nedjelja na prvom mjestu svjetske rang-liste.

I wanted to let you know how training has been going ... #fortheloveofthegame pic.twitter.com/AqDqdmIpDy