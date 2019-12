"Kirijos će morati da drži jezik za zubima ili će biti suspendovan"

Bivši broj jedan svjetskog tenisa, Australijanac Džon Njukomb, kaže da je Nik Kirijos u velikoj opasnosti da bude suspendovan u 2020.

Poznato je da je temperamentni Australijanac kažnjen šestomjesečnom suspenzijom uslovno, a ona će biti aktivirana ukoliko Nik i periodu od 16 nedjelja prekrši kodeks ponašanja.

S Kirijosom nikada ne znate kako će reagovati i otuda se Njukomb plaši da bi Nik mogao da ima problema već početkom sezone, u Australiji.

"Ne mogu da govorim u njegovo ime, ali da sam ja na njegovom mjestu, bilo bi mi veoma teško s tom zabranom koja visi kao mač iznad glave. Pretpostavljam da u tim situacijama morate da naučite kako da držite jezik za zubima", izjavio je Njukomb.

Osvajač sedam Grend slem titula kaže da je srećan što Kirijos opet igra za Dejvis kup reprezentaciju Australije, ali ga istovremeno plaši njegova povreda i sumnja da će biti maksimalno spreman za mečeve u pet setova u Melburnu.

"Sjajno je što je opet igrao u Dejvis kupu, ali me brine to što je obnovio povredu, mislim da će to biti veliki problem za njega. U Dejvis kupu je odigrao svega četiri seta u singlu i rame je počelo da ga boli. Kada imate takvu povredu, teško je trenirati. Za njega će mečevi u pet setova na Australijen openu biti veliki ispit", zaključio je Njukomb.

(B92)