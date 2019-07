Kirijos odgovorio Ivaniševiću: Ne znam ni šta bih sam sebi rekao

Nik Kirijos ne može smisliti Novaka Đokovića pa svako malo izjavi nešto na račun najboljeg tenisera svijeta.

Ovaj ga ignoriše, a Australijanac je otišao toliko daleko da je javno navijao za poraz Đokovića u finalu Vimbldona protiv Rodžera Federera. Nije se dogodilo.

Ovih dana je Goran Ivanišević, jedan od Đokovićevih trenera, izjavio kako nikad ne bi radio s Kirijosom kao trener.

Rekao je kako ne zna šta bi mu savjetovao, a to je danas došlo do Kirijosa koji je na Twitteru objavio članak as Ivaniševićevom izjavom uz poruku:

"Ne znam ni šta bih ja sam sebi rekao."

