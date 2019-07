Kirijos precrtao markerom Novakovo ime na majici navijača

Australijski teniser Nik Kirijos je nastavio sa praksom da na sve načine iskazuje nepoštovanje prema Srbinu Novaku Đokoviću.

Iako je šampion Vimbldona potpuno indiferentan prema svemu i pokazuje da ga to mnogo i ne zanima, Kirijos, koji je više puta rekao kako mu se ne dopada Novakovo ponašanje, nastavio je da provocira, prenosi B92.

Ovoga puta, pripremajući se za takmičenje na turniru u Vašingtonu, koji je na programu sljedeće nedelje, Australijanac je uradio nešto u svom stilu.

Jedan Amerikanac koji je novio majicu Novaka Đokovića, na kojoj je bilo ispisano "Novak", ponudio je Kirijosu da mu se potpiše na istu.

Australijanac je prihvatio, ali je preko onog "Novak" prvo ispisao svoje ime, potom je sve zašarao i precrtao, uz komentar:

"Evo šta mislim o tebi i tvojoj majici!"

Momak se samo nasmejao, a Australijanac je otišao dalje, svojim putem, prenosi B92.

Podsjećanja radi, Nik je ove sezone više puta kritikovao ponašanje Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

"Imam osjećaj da on ima bolesnu potrebu da bude voljen. Želi da bude kao Rodžer. Ima takvu želju da ga ljudi vole da jednostavno ne mogu da ga podnesem. Taj način proslave slanjem srca poslije meča je obično dovvoravanje. On je nevjerovatan igrač, šampion ovog sporta, jedan od najvećih koje ćemo vidjeti. Pretpostavljam da će prestići i Rodžera Federera, ali pričamo o nekom ko je zbog vrućine odustao od Australijan Opena. Bez obzira koliko bude imao Grend slemova, nikad neće biti najveći za mene. Igrali smo dva puta i pobijedio sam. Ako ne možeš da pobijediš mene, nisi najveći svih vremena. Ako gledate koliko ja dnevno treniram naspram njega, to je ništa", rekao je Nik ranije ove godine u jednom podkastu.

Kirijos će igrati u Vašingtonu, ali ne i Novak Đoković koji za tim nema potrebe. Trenutno je sa porodicom na odmoru na Korčuli gdje uživa u odmoru po osvajanju pete vimbldonske titule.

