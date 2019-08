Kirijos protestovao prije meča, na kraju pobijedio

Australijanac Nik Kirijos je bez izgubljenog seta došao do trećeg kola na US Openu.

Nik je u drugoj rundi bio bolji od Francuza Antoana Oanga u tri seta, 6:4, 6:2, 6:4,ali ovog puta nije toliko bio problem na terenu i u samom meču. već pre njega.

Kirijos je na teren izašao u majici na čijoj kragni je bilo ispisano "Just do you", ali je sudija meča zahtijevao od njega da ukloni natpis.

On je to mogao da učini samo tako što je spustio kragnu da se natpis ne vidi, ali nije mu bilo svejedno zbog zabrane, pa je insistirao da mu se pokaže gdje u pravilima piše da to nije dozvoljeno.

Varnice su bile neminovne.

"Ne pada mi na pamet da igram dok mi ne pokažeš pravila. Želim da znam koje je to pravilo. Želim da ga vidim. Vidio sam da nose i gore majice", nije mu bilo pravo.

Na kraju je natpis morao da bude pokriven spuštanjem kragne.

Inače, Australijanac je još u Sinsinatiju kažnjen sa 130.000 dolara zbog niza incidenata, a ATP je otvorio istragu povodom njegovih izjava poslije prvog kola da je "ATP prilično korumpiran".

Inače, Kirijos u trećem kolu igra protiv Rusa Andreja Rubljova kojem je Žil Simon predao meč poslije izgubljenog početnog seta (6:2).

Rezultati, 2. kolo:

Nadal - Kokinakis w/o predaja Kokinakisa

Monfis - Kopil 6:3, 6:2, 6:2

Sandgren - Pospišil 6:3, 6:7 (4), 6:3, 6:4

Kirijos - Oang 6:4, 6:2, 6:4

Švarcman - Gerasimov 6:4, 6:2, 6:0

Rubljov - Simon 6:2, predaja Simon

Šapovalov - Laksonen 6:4, 7:6 (2), 6:2

Anduhar - Sonego 6:2, 6:4, 6:2

Bublik - Fabijano 6:7 (3), 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

Popirin - Kukuškin 2:6, 7:5, 6:3, 6:2

Izner - Štruf 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5)

Basilašvili - Bruksbi 3:6, 7:6 (3), 7:5, 6:2

F. Lopez - Nišioka 6:7 (7), 6:0, 6:4, 6:4

Beretini - Tompson 7:5, 7:6 (5), 4:6, 6:1

Medvedev - Dalijen 6:3, 7:5, 5:7, 6:3

Vavrinka - Šardi 6:4, 6:3, 6:7 (3), 6:3

Karenjo-Busta - Berankis 6:4, 6:7 (3), 6:2, 6:0

Bedene - Per 4:6, 6:7 (3), 6:2, 7:5, 7:6 (4)

Lorenci - Kecmanović 7:6 (11), 6:7 (2), 7:6 (2), 3:6, 6:3

A. Zverev - Tijafo 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3

Evans - Puj 6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:4

Majčrak - Kuevas 6:7 (3), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1

Kudla - Lajović 7:5, 7:5, 0:6, 6:3

Gofan - Barer 6:2, 6:2, 6:2

De Minaur - Garin 6:3, 7:5, 6:3