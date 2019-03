Kirijos sudiji: Vikali su svašta, neću više to da trpim

Nik Kirijos je porazom od Borne Ćorića završio takmičenje na Mastersu u Majamiju, a ponovo je napravio nekoliko mini skandala.

Samo dva dana pošto je imao sukob sa jednim navijačem, Australijanac je opet bjesnio i čak je i opsovao jednog čovjeka, prije nego što je bijes iskalio na reketu.

Taj isti polomljeni reket potom je dao jednom navijaču u dresu Boston Seltiksa, a u finišu trećeg seta na 2:4 imao je verbalni duel sa sudijom Đanlukom Moskarelom.

Sudiji je pružio lijevu ruku sarkastično mu čestitajući na "odličnoj kontroli meča".

"Stvarno dobar posao, bravo. Odlično si kontrolisao pibliku. Stvarno dobro", rekao je Australijanac.

On se ranije požalio Moskareli na to da je publika bila previše bučna.

"Ne činiš ništa da ih spriječiš sa se deru!", rekao je arbitru.

Italijan mu je odgovorio u stilu da "publika samo uživa", ali Australijanac je poslije meča nastavio sa optužbama.

"Platili su da me gledaju i onda su počeli da uzvikuju smiješne stvari. To više neću da trpim. Igrao sam dva sata i 20 minuta, i onda mi neko kaže, 'čovječe, igraj tenis'. Neću to da trpim, tako da sam mu rekao j... se. Možda nije trebalo, ali bilo je to u momentima kada sam bio u borbi, kada sam bio vrele glave, to nije nešto što sam želio da čujem", rekao je Kirijos.