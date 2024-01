Kirjos: Đokovića moguće dobiti u dva seta

Australijski teniser Nik Kirjos smatra da je moguće pobijediti Novaka Đokovića, ali da je na Grend slemu srpski as "drugačija zvijer".

Novak je Australijan open startovao pobjedom nad Dinom Prižmićem poslije četiri seta i malo više od četiri sata borbe.

Kirjos, koji trenutno radi kao stručni konsultant "Eurosporta", dao je svoj komentar nakon ovog susreta.

"U dva dobijena seta, moguće ga je pobijediti, u tri dobijena je potpuno drugačija zvijer. Vidjeli ste kako su se velikani poput Federera, Nadala, čak i Endija Marija borili da imaju uspjeh protiv njega. Da li mislim da ima igrača koji mogu da ga pobijede? Da. Mislim da Alkaras, Siner, Medvedev, Zverev, gomila igrača može to da uradi, ali to je nevjerovatno težak zadatak. Želio sam da vidim šta BOAT (Best of all time) može da ponudi, da li će pronaći svoje noge. Definitivno je favorit. Mislim da je pobjediv, ali to ćemo morati da vidimo", rekao je Kirjos.

Đoković će naredni meč igrati u srijedu protiv boljeg iz susreta Aleksej Popirin - Mark Polmans.

Podsjetimo, na Ozi openu je u karijeri slavio 10 puta.

(B92)

