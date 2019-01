Kirjos: Mari, mnogo si bolji od Đokovića

Kontroverzni australijski teniser Nik Kirjos odao je ogromno poštovanje Endiju Mariju koji je najavio penzionisanje poslije Vimbldona.

Marijeva najava je potresla svijet tenisa i potpuno zasjenila sva dešavanja u Melburnu uoči početka prvog Grend slema sezone Australijan opena.

"Kada sam prvi put igrao protiv Endija potpuno me uništio u Torontu (2014). Od tada se družimo i dopisujemo. Osjećam kao da ga znam oduvijek, ali smo se tada prvi put sreli na terenu. Često smo se zezali međusobno, bilo je momenata u svlačionici kada smo jedan drugom govorili užasne stvari pred 20 ljudi koji su nas slušali kako to radimo pola sata. Znali smo kada smo zajedno da će biti mnogo zabavno i pozitivno. On je mnogo urnebesan, mnogo je smiješan", opisao je Kirjos svoj odnos sa Marijem.

Bivši broj 1 je nakon predaje Đokoviću u egzibicionom meču u Melburnu odlučio da okonča karijeru na ljeto zbog konstantnih problema sa povredom kuka.

"Nisam se plašio Rodžera i Rafe kao Endija"

"Njegov tenis je dovoljno priznat. Bio je nevjerovatan igrač. Jedan od najtežih protiv kojih sam igrao. Mislim da ne dobija dovoljno zasluga za ono što predstavlja na terenu. Uvijek je bio skroman, prizeman, volio je da se zabavlja i da se dobro provodi. Uvijek sam bio uzbuđen što ćemo se sresti tokom dana, možda ručati, proćaskati. On zna da ti popravi dan. Uzeo me pod svoje kada sam bio mlad, ali kada je vidio da sam slobodnog duha, da radim šta god želim, to je postao mnogo prijateljskiji odnos. Kada smo zajedno nikad ne pričamo o tenisu, već se uglavnom šegačimo. Mnogo je lako družiti se s njim, nedostajeće mi mnogo".

Mari je tokom karijere osvojio tri Grend slema, a ukupno 45 titula, te zabilježio 663 pobkede uz 190 poraza. Po trofejima je daleko iza Novaka Đokovića (14 GS, 72 titula, 839-176), Rafaela Nadala (17 GS, 80 titula, 918-189) i Rodžera Federera (20 GS, 99 titula, 1.180-260).

"Kada sam igrao s njim prvih nekoliko puta osjećao sam se mnogo mlado na terenu. Gubio sam prije nego što sam i izašao na teren. Kada sam igrao sa Rodžerom i Rafom nisam se plašio tih momaka kao Endija. Znao sam da je njegova igra znatno teža za igrača poput mene. Nisam vjerovao u sebe protiv njega. Znao sam da s njim ne mogu da igram dugu razmjenu udaraca, da ne mogu da izdržim. Volio bih da sam mogao da igram s njim dok smo obojica na vrhuncu, bio bi mnogo konkurentniji meč. Ne kažem da bih pobijedio. Dobro je što sam ostvario jednu pobjedu (prošlog ljeta na Kvinsu). Uvijek mu kažem, vidim Novaka Đokovića i koliko je Grend slemova osvojio i rezultate koje ima i mislim se: "Čovječe, ti si mnogo bolji od Đokovića, trebalo je da imaš mnogo bolju karijeru". Mnogo sam mu sr*o o tome sve vrijeme. Uvijek mu to govorim, da je teško igrati protiv njega".

Kirjos se nada da će igrati sa Marijem u dublu, možda čak na njegovom posljednjem turniru Vimbldonu.

"Igrao je u vrijeme trojice najboljih igrača svih vremena (Federer, Nadal i Đoković), što nikad nije lako i momaka poput Stena (Vavrinka) koji se na Grend slemovima uvijek ističu. Ali je Endi izvukao najviše iz svoje karijere, šteta što ga je tijelo izdalo. Ali neće ni za čim žaliti. Bilo bi super igrati nekad s njim u dublu. Ne znam gdje bi to moglo da bude jer mu je singl prioritet, ali nikad se ne zna. Ko zna, možda se dogodi na Vimbldonu. Prekrstiću prste, ako mu tijelo bude zdravo, volio bih da igram s njim tamo. Nikad nisam igrao dublove na Vimbldonu prije i mislim da bi bilo super", zaključio je Kirjos.