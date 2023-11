Kirjos: Želim gren slem trofej prije penzije

Nik Kirjos je odigrao samo jedan meč u ovoj godini, u junu u Štutgartu. Izgubio ga je od Kineza Vua, shvatio da ne može da igra na Vimbldonu i ponovo "stavio reket u špajz".

Koliko je to zbog povreda, koliko zbog njegove lude glave, samo on zna. Niko ne zna ni kada će da se vrati na teren. U Brizbejnu ga na početku sljedeće sezone čeka vajld kard, ali on se još ne izjašnjava.

Mada kaže da je rano za penziju:

"Želim da osvojim bar jedan veliki trofej. Želim da kada prestanem da igram, mogu da kažem da sam bar jednom bio šampion gren slem turnira. Bio sam toliko blizu prošle godine, samo dva seta su me delila od pehara", podsjetio je u razgovoru za jednu australijsku TV stanicu na finale Vimbldona protiv Novaka Đokovića. Kirjos je osvojio prvi set, ali više nije mogao.

Ista želja ostaje:

"Vimbldon je najveći turnir na svetu, čak i navijači koji ne prate tenis znaju šta je Vimbldon. Neverovatno je kakav prestiž ima. Ako osvojiš Vimbldon niko više ništa ne može da ti kaže. Ta titula bi bila kao šlag na torti i zato ću dati sve od sebe da je osvojim. Zbog prošlogodišnjeg poraza u finalu imam osjećaj nedovršenog posla. Zato ću uraditi sve što je u mojoj moći da se vratim u vimbldonsko finale", rekao je Australijanac.

Prošla godina mu je bila najbolja u karijeri, ali od predaje u Tokiju u oktobru, nije uspio da se oporavi. Prvo je operisao meniskus a potom su počele nevolje sa zglobom ruke.

"Mnogo je lepše kada pobeđujete, sve deluje veoma pozitivno. Puno je para, publika vas voli", ističe Kirjos šta mu još nedostaje u ovoj dugoj pauzi.

Pa dodaje:

"Mislim da moj način igranja tenisa privlači publiku na stadione. Kupe nekoliko pića i uživaju u zabavi kakvu žele."

Uvjeren je da će, kada se vrati na teren, nastaviti tamo gdje je stao.

"Ako pogledate, 2022. je moja najbolja godina po svim parametrima. Dobro je što još uvijek osjećam glad za pobjedama kao prošle godine. Samo želim prvo da vratim moje tijelo gdje je bilo, želim da imam osećaj da mogu opet da se nadmećem za gren slem trofeje.

Međutim, tu i jeste problem.

"Koljeno mi je na 60-70 odsto, čeka me još mnogo treninga. Zato još ne želim da obećavam da ću igrati u Melburnu. Kada sam se prvi put vratio na teren poslije povrede, bilo je negativnih efekata. Moram da budem strpljiv", zaključio je Kirjos.

