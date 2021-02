Kirjos bjesnio i odbio da igra, supervizor ga molio da nastavi

Nik Kirjos nije mogao bez skandala ni na domaćem terenu, na pripremnom turniru koji se igra u Melburnu.

Kontroverzni Australijanac je savladao sunarodnika Harija Burčera sa 2:0 (6:2, 7:6), ali je u jednom momentu morao da spasava tri set lopte.

U finišu drugog seta je isticalo 25 sekundi predviđenih za servis kada je Kirjos taman centrirao, a sudija mu uputio upozorenje.

To ga je toliko razbjesnilo, da je sjeo na klupu i nije želio da nastavi meč.

"Neću da igram. On je samo statista. Dovoljno sam novca izgubio zbog ovakvih kikirikija!", ljut je bio Kirjos.

