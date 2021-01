Kirjos kritikovao Đokovića

Nik Kirjos je još jednom kritikovao Novaka Đokovića.

Teniski svijet je uperen u Australiju, tačnije u održavanje predstojećeg Australijen opena koji se suočava s velikim brojem problema.

Đoković je tražio manje vremena za izolaciju, privatni smještaj i ostalo o čemu smo pričali, na šta se osvrnuo i Nik Kirjos.

Tokom video-klipa objavljenog na Twitteru, prvi dio je posvećen Novaku Đokoviću, a na drugi dio na koji se Kirjos osvrnuo posvećen je Bernardu Tomiću i njegovoj djevojci.

"Đoković je budala (Kirjos koristi frazu 'tool' – osoba kojoj nedostaje kapacitet da shvati da ga koristi neko drugi). Ne smeta mi Berni, ali njegova gospođa definitivno nema nikakvu perspektivu. Smiješne su te scene", napisao je Nik Kirjos na Twiteru.

(B92.net)

Djokovic is a tool. I don’t mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes https://t.co/MMgeriH2GJ