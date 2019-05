Kirjos majstor skandala: Bacio reket i stolicu pa diskvalifikovan

​Australijski teniser Nik Kirjos diskvalifikovan je danas sa mastersa u Rimu pošto je potpuno izgubio kontrolu tokom meča sa Kasperom Rudom.

Kasper Rud je slavio u prvom setu protiv Nika Kirjosa sa 6:3, a u drugom je Australijanac uspio da se revanšira poslije tajbrejka sa 7:6, da bi incident nastao u trećem setu pri 2:1 za Norvežanina.

Kirjos je uzeo brejk u prvom gemu, a norveški teniser je izjednačio. Australijanac je bio vrlo ljut na ponašanje publike, čak se i žalio kod sudija, koji njegov agresivni nastup nisu tolerisali i poklonili su sljedeći gem Rudu. Ova sudijska odluka je dodatno iznervirala 36. tenisera planete, koji je tresnuo reket o zemlju zamalo pogodivši linijskog sudiju. Nakon toga je bacao i šutirao flašice sa vodom, a vrhunac je uslijedio kada je bacio stolicu na teren.

Za glavnog sudiju meča je ovo bio dovoljan razlog za diskvalifikaciju, pa je Kirjos pokupio svoje stvari i napustio teren. Ovo je bio samo nastavak divljanja Kirjosa, koji je poznat po "dugom jeziku", a uvod se desio dan ranije kada su mu se na meti našli Novak Đoković, Endi Mari, Fernando Verdasko... On u prošlosti nije krio da mu Đoković nije omiljen, ali je sada otišao korak dalje.

"Novak ima bolesnu opsesiju da se svima dopada. Toliko želi da se svidi ljudima da ja to ne mogu da podnesem. Ježim se toga. Koliko god grend slemova da osvoji, nikada neće biti najveći. Ako ne možeš da me pobijediš, ne možeš ni da budeš najbolji svih vremena. Ako budem igrao s njim i ako ga pobijedim, proslaviću to ispred njega", rekao je Kirjos.

Kada su se dotakli Rodžera Ferera, on je kratko odgovorio: "Najbolji svih vremena".

Što se tiče Fernanda Verdaska, Kirjos nije bio nimalo blag: "On je najarogantniji teniser na turu. Ubjedljivo".

Australijanac nije propustio da prokomentariše skor koji Britanac Endi Mari, kojeg jasno simpatiše, ima protiv Đokovića (2511 u korist srpskog tenisera).

"Njegov skor u duelima sa Đokovićem je sraman. Mislim da je mnogo bolji od njega", istakao je Kirjos, koji je pohvalio Rafaela Nadala i njegovu dominaciju na šljaci, ali je njegovog strica Tonija nazvao idiotom.

Što se tiče mečeva na mastersu, oni su nakon kišne srijede nastavljeni juče, pa su Đoković, Federer i Nadal juče igrali po dva meča. Nole je prvo porazio Denisa Šapovalova (6:1, 6:3), da bi naveče igrao protiv boljeg iz duela Čekinato Kolšrajber. Nadal je bio bolji od Žeremija Šardija (6:0, 6:1), pa je sinoć imao megdan sa Nikolozom Balašvilijem, a Federer je nakon eliminisanja Žoaa Sosue (6:4, 6:3) igrao sa Bornom Ćorićem. Nastup u Rimu je završio Marin Čilić, kojeg je izbacio Jan Lenard Štruf (2:6, 3:6).