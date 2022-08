Kirjos ne želi da igra na Federerovom turniru

Australijski teniser Nik Kirjos nema namjeru da igra na ovogodišnjem Lejver kupu u Londonu.

Egzibicioni turnir, u organizaciji Rodžera Federera, na programu je od 23. do 25. septembra i to će biti peto izdanje takmičenja.

U svim prethodnim pobjeđivao je tim Evrope, koji će ove godine biti nikad jači, sa velikom četvorkom u sastavu.

Tim svijeta za sada čine Feliks Ože-Aljasim, Tejlor Fric, Dijego Švarcman i Džek Sok, koji pokušava da ubijedi Kirjosa da i ovoga puta nastupi.

To se neće dogoditi, jer su finalisti Vimbldona putovanja "preko glave", a i, kako kaže, porodica mu je važnija od tenisa.

"Imati Džeka Soka je pozitivna stvar, ali treba nam neko da pomogne u dublu. Potreban nam je dobar server, jer bez dubla biće nemoguće pobijediti. Razlog zašto ne igram ove godine je moja djevojka. Nije mnogo putovala ranije, sada bez prestanka to radimo dva i po mjeseca, tri i po mjeseca, ako računamo i US open. To je previše. I ona ima porodicu, imam i ja svoju, a ni majka mi nije baš dobro. Koliko god da volim Lejver kup, ne želim da ga stavim na prvo mjesto, iako Džek Sok još uvijek pokušava da me ubijedi. Jasno je šta su mi najvažnije stvari u životu. Tenis nema prioritet", rekao je Kirjos.

Kapiteni ekipa Bjorn Borg i Džon Mekinro, u tim treba da ubace još po dvojicu igrača.

