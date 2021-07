Kirjos o ideji Cicipasa: Užasno, protiv tebe mi to ne treba

Australijski teniser Nik Kirjos napisao je šta misli o najnovijoj ideji Stefanosa Cicipasa.

Njih dvojica su se dva puta sastajali i u oba navrata je slavio Kirjos.

Grk je u nedjelju predložio da se u tenisu omogući komunikacija trenera i igrača, te da je to jedini sport u kojem je to ilegalno.

"Trenerima bi trebalo omogućiti da savjetuju na svakom poenu. Naš sport to treba da prihvati. Vjerovatno smo jedini globalni sport koji to ne praktikuje. Učinite to legalnim. Krajnje je vrijeme da napravimo veliki iskorak", napisao je Cicipas.

Ubrzo se javio Kirjos.

"Obično nemam ništa protiv njegovih ideja, ali ova je užasna", odgovorio mu je Kirjos.

Diskusija se nastavila.

"Nabaviću ti ja trenera, ne brini", nastavio je razgovor Cicipas.

"Mislim da sam uspio sasvim dobro da prođem protiv tebe bez trenera ha-ha. Ljepota tenisa je u tome što si sam! Neki teniseri nemaju trenera, neki ne mogu da ga priušte. Ljepota sporta je što je borba na terenu", zaključio je dijalog Kirjos.

Tačnije, Cicipas se više nije oglašavao.

(B92.net)