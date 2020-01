Kirjos od sjaja do očaja i nazad – zakazan spektakl sa Nadalom

Australijski teniser Nik Kirjos se plasirao u osminu finala Australijan opena pobjedom nad Rusom Karenom Hačanovim.

Kirjosu je bilo potrebno četiri sata i 26 minuta da savlada Hačanova rezultatom 3-2 u setovima – 6:2, 7:6(5), 6:7(6), 6:7(7), 7:6(8).

Australijanac je plasmanom u osminu finala, poslije najdužeg meča u karijeri zakazao spektakl sa Rafaelom Nadalom, koji je prethodno "počistio" Pabla Karenja Bustu, prenosi b92.

Napravio je čak 97 vinera, uz 52 neiznuđene greške, naspram protivnikovih 75 neuzvraćenih udaraca i 44 greške.

Kirjos je bio bolji i pri servisu, potšto je upisao 32 asa uz četiri duple greške, dok je Hačanov imao 21 as i pet duplih.

@NickKyrgios is through to the #AusOpen fourth round for the third time, def. Karen Khachanov 6-2 7-6(5) 6-7(6) 6-7(7) 7-6(8), where he will meet World No.1 Rafael Nadal.#AO2020 pic.twitter.com/f9CWmdAEwG