Kirjos odgovorio Ćoriću: Biće dobro da te vidim sljedeći put

Rat na društvenim mrežama između Borne Ćorića i Nika Kirjosa je nastavljen.

Nakon što je hrvatski teniser na Twitteru pitao Australijanca da li je "popio koju čašicu više", očekivano, stigao je odgovor.

Kontroverzni Kirjos je odgovorio na taj tvit novim komentarisanjem umnih kapaciteta Ćorića.

"Šalite se o svjetskoj pandemiji. Pokazuje vašu zrelost na nivou šampiona. Biće dobro da te vidim sljedeći put, da vidim taj kikiriki od mozga da li je porastao", napisao je Kirjos, a potom objavio još jedan odgovor.

"Zaista dosadna stvar je vidjeti vas kako igrate tenis, vidjeti onu ličnost koja u svijet sporta ne donosi apsolutno ništa", poruka je Australijanca.

Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much ?