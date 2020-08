Kirjos odustao od US opena i osudio "kolege koje igraju po stolovima"

Nik Kirjos, kontroverzni australijski teniser, odustao je od učešća na US openu.

Kirjos se obratio organizatorima Otvorenog prvenstva SAD i izrazio žaljenje što neće biti dio turnira, a dotakao se i kolegama koji prave žurke po Evropi.

"Ove godine neću igrati na US openu. Boli me što neću igrati na jednom od najvećih stadiona, Artur Ešu. Ali, stojim iza svoj naroda, mojih Australijanaca, kao i iza stotina hiljada Amerikanaca koji su izgubili svoje živote. Ovo je moja odluka", rekao je Kirjos i dodao:

"Morate se ponašati u interesu drugih. Ne možete igrati na stolu, grabiti novac po Evropi ili pokušati da napravite neku egzibiciju od koje ćete zaraditi 'brzi' novac. To je sebično, mislite na druge – o tome se radi kod ovog virusa. Ne zanima me na kojem se mjestu na rang listi nalazite ili koliko novca imate. Ponašajte se odgovorno".

Kirjos je u ovom drugom dijelu očigledno mislio na srpskog kolegu Novaka Đokovića i njegov "Adrija tur" koji se neslavno završio, prenosi B92.

"Za one koji su se ponašali sebično i kršili pravila, kažem vam srećno. Igrajte na sopstveni rizik, nemam problem s tim".

Australijanac je još ranije najavio da neće igrati na US openu, a sada je u otvorenom pismu to i potvrdio.

Otvoreno prvenstvo SAD igra se od 31. avgusta do 13. septembra.

Nick Kyrgios pulls out of #USOpen: “We can rebuild our sport and the economy but we can never recover lives lost.” Kyrgios also slams players “dancing on tables, money grabbing your way around Europe, trying to make a quick buck hosting an exhibition.”pic.twitter.com/xKfvRA7TAc