Kirjos osvojio turnir u Vašingtonu

Australijanac Nik Kirjos pobjednik je turnira Serije 500 u Vašingtonu.

On je u meču za titulu bio bolji od ruskog tenisera Danila Medvedeva, 7:6 (6), 7:6 (4) poslije 97 minuta igre.

Kirjosu je ovo ukupno šesta titula u karijeri i druga u ovoj sezoni, pošto je u martu osvojio takođe turnir Serije 500, u Akapulku. Tada je bio bolji od Aleksandera Zvereva.

Bila je to sjajna nedjelja za tenisera iz Kanbere. Ne samo što je uzeo trofej, već se pri tom sjajno i zabavljao, a ni u meču sa Medvedevim nisu izostale egzibicije u Kirjosovom stilu, tvineri, atraktivni poeni i razgovor sa publikom.

Na meč lopti je ponovo pitao ženu iz publike na koju stranu da servira. Poslušao je i pogodio as poslije čega je pao na teren.

"Ovo mi je bila jedna od najljepših nedjelja u životu. Napravio sam ogromne korake. Postao sam prijatelj sa momkom koji pravi smutije, tačno zna kakve smutije volim. Igrao sam ping pong sa nekom djecom prije finala. Publika je zaista divna, bila je ovo nedjelja koju neću zaboraviti", rekao je Kirjos.

"Imao sam ljude koji su me podržavali, bili uz mene, nikad nisu izgubili vjeru u mene čak i kada sam ja gubio vjeru u sebe. To mnogo znači. Sjajno je osvojiti titulu, dokazao sam i sebi i ljudima koji me podržavaju da i dalje mogu da igram na najvišem nivou", poručio je Kirjos.

Kirjos je osim 500 poena zaradio i ček na 365.390 dolara, a Medvedev je priznao da je Australijanac odigrao odlično.

"Svi znamo koliko dobro Nik može da odigra kada to želi. Ove nedjelje je želio da igra, bilo je zaista teško igrati protiv njega", izjavio je Medvedev.

Rus je izgubio samo jedan poen na svoj servis prije taj-brejka početnog seta. Kirjos je neutralisao set loptu na 5:6, potom dobio i naredna dva poena i tako dobio početni set.

U drugom taj-brejku, Kirjos je bio sigurniji, poveo je sa 5:3, potom je na 6:4 završio posao as servisom.

Oba tenisera će ove nedjelje igrati na Mastersu u Montrealu, Medvedev je u prvom kolu slobodan, dok Kirijosa očekuje duel sa Britancem Kajlom Edmundom.

