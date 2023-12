Kirjos otkrio: Majka više neće dolaziti na moje mečeve

Kontroverzni australijski teniser Nik Kirjos priznao da njegova majka ne može gledati njegove mečeve uživo jer ima pejsmejker.

Kirjos je dao intervju za za TalkTV i priznao da su njegovi mečevi u kojima ponekad prelazi granice zbog ponašanja previše stresni za njegovu majku Norlailu.

„Ona sada ima pejsmejker – tako da mislim da ne može doći ni na jedan moj meč, posebno na Australian Open ili Vimbldon, jer tu imam uspona i padova i ludosti koje se dešavaju. To je jednostavno previše rizično. Pa gleda od kuće. Cijeli moj tim dolazi da me gleda uživo. Znam da me stalno gleda. Toliko sam stresirao tu ženu - i žao mi je! Zaista je ponosna na moj rad“, rekao je Kirjos i dodao:

„Volio bih da me može posljednji put gledati. To bi bio san“.

Kirjos je zbog problema sa povredama propustio veći dio prošle sezone.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.