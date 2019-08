Kirjos pljunuo na sudiju

Nik Kirjos je ogorčen poslije poraza od Hačanova i brojnih svađa uvrijedio sudiju i pljunuo na njega.

Australijski teniser se još tokom prvog seta žalio da osjeća bol u nozi, zbog čega je tražio pomoć ljekara i trenera.

"Boli me. Nisam uradio ništa kako bih vratio brejk. Samo sam stajao on je griješio. Da je on dobio prvi set, predao bih", rekao je Kirjos poslije lijekova protiv bolova.

Poslije nekoliko odluka sudije Fergusa Marfija koje se Niku Kirjosu nisu dopale usljedile su burne svađe i rasprave, a kada ga je Marfi upozorio za predugačke pauze on se prosto razbesnio.

"To je urnebesno! Koliko traju Rafine pauze? Pokažite mi snimak na kome on poštuje vreme, i povući ću se iz tenisa? Koju igru on igra? Treba mu minimum 20 sekundi dok se pripremi za servis. Ovo je smiješno", rekao je Kirjos.

Poslije ovog izgubljenog seta, Kirjos je zatražio pauzu kako bi otišao do toaleta, a za to vrijeme je u hodniku razbio dva reketa i vratio se na teren. Poslije meča i pozdrava sa Hačanovim nije uopšte želio da pruži ruku sudiji već ga je uvredio i pljunuo u njegovom pravcu.

"Ti si je*eno glup, brate", poručio je Kirjos.

Tu situaciju možete vidjeti u priloženom video snimku.