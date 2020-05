Kirjos ponovo kritikovao Đokovića, sada pod dejstvom alkohola

​Australijski teniser Nik Kirjos je ponovo govorio o kvalitetima Novaka Đokovića, ali je ovoga puta bio pod dejstvom alkohola. Kirjos je sa Endijem Marijem razgovarao na Instagramu, uz "barem šest" čaša vina koje je, po sopstvenom priznanju, popio Australijanac.

Nije moglo da prođe bez spominjanja najboljeg igrača današnjice, dok je jedna od tema bila i prvi susret Marija i Kirjosa, u Montrealu 2014. godine, kada je bilo 6:2, 6:2 za Britanca, prenosi RTS.

"Dao si mi četiri gema tog dana. Bukvalno sam se osjećao kao da ne znam šta je tenis. Hteo sam da izađem sa terena poslije prva četiri gema", opisao je taj meč Kirjos, koji je iste godine, prethodno na Vimbldonu, "veoma ubjedljivo" pobijedio Nadala.

"Očekivao sam više od tebe tog dana", naveo je Mari, a Kirjos se nadovezao:

"I ja sam, takođe. Ali onda si krenuo da mi vraćaš servis, što Rafa nije uspjevao, i onda sam skapirao da sam u problemu."

Endi je priznao da misli da se protivnik u tim trenucima predao, ali Nik je uzvratio komplimentima.

"Nisam se predao, jednostavno si bio predobar. Već sam ti rekao da mislim da je trebalo da imaš jednu od najboljih karijera svih vremena, ali šta je – tu je", kazao je Kirjos, a onda u razgovor "ubacio" Đokovića.

"Ne želim da ovo postane kontroverzno, ali, iskreno, mislim da si bolji od Đokovića. To je moje mišljenje. Ljudi na društvenim mrežama će vidjeti ovo i reći: 'Ne, Đoković je osvojio toliko i toliko Slemova', a ja razmišljam – Đoković je igrao 'između dve vatre' kada sam ja servirao, nije mogao da mi riternira, a ti si bio u fazonu da ćeš odalamiti lopticu za viner."

Trostruki grend slem šampion nije bio saglasan sa Nikom, te je istakao "da rezultati pokazuju drugačije", ali je momak iz Kanbere imao spreman odgovor.

"Da, ali oni pravi znaju. Đoković je pokušavao samo da bježi od mog servisa posljednjih nekoliko puta kada smo igrali, ali ti si me 'jurio'. Nisam mogao da te promašim lopticom", potvrdio je Kirjos.

