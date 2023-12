Kirjos razmišlja o prekidu karijere: Više mi se ne igra tenis

​Australijski 28-godišnji teniser Nik Kirjos, koji se oporavlja od raznih povreda i operativnih zahvata, izjavio je da mu se "više ne igra tenis" i da bi "rado prekinuo igračku karijeru", ali je uvjeren da u sebi ima "još jednu do dvije dobre godine".

Kirjos je u ovoj godini odigrao samo jedan meč i izgubio od Kineza Vua Jibinga na turniru s travnatom podlogom u njemačkom Štutgartu.

Finalista Vimbldona iz 2022., koji se prošle godine popeo do 11. mjesta na pojedinačnoj ATP listi, u netom završenoj sezoni je propustio sve Grend slem turnire, a u subotu je najavio da će drugu godinu zaredom preskočiti nastup na Australijan Openu u Melburnu, jer je u strahu da bi se ponovo mogao povrijediti.

"Iskreno, da je po mome, zaista više ne bih igrao. Ali, moram. Imam još toliko toga za pokazati, ali ne igra mi se više", izjavio je Kirjos u podkastu "On Purpose" (eng. "S namjerom") kojeg vodi Džej Šeti.

