Kirjos se oglasio tokom finala Vimbldona: "Ako Đoković ovo nekako preokrene..."

Srpski teniser Novak Đoković zaostajao je u finalu Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza poslije tri seta (2:1), i to nakon što je meč otvorio ubjedljivim vođstvom od 6:1.

Nole je drugi set izgubio poslije taj-brejka, prvi put poslije 15 vezanih mečeva, da bi u trećem Alkaraz pružio nevjerovatnu partiju i takođe sa 6:1 dobio Đokovića koji nije najbolje izgledao na terenu.

Međutim, kao i svi ostali, tako i Nik Kirjos zna da je Novak jedan od rijetkih tenisera koji mogu da preokrenu i dobiju, te je poslao jaku poruku tokom finala.

"Ako nekako Novak ovo preokrene, ubijeđen sam da nije čovjek", napisao je australijski teniser na društvenim mrežama.

If some how…. Like some how if Novak can turn this around, I’m convinced he is not human.