Kirjos sudiji: Ti si je***a sramota!

Nik Kirjos je totalno pogubio konce tokom svog dubl meča u kom je gubio, pa je sudiju nazvao "je***om sramotom".

Australijski teniser, Nik Kirjos u paru sa Tejlorom Fricom poražen je u dublu od para Gvido Pela/ Žoao Suza, a Kirjos je tokom tog meča bio toliko nervozan zbog sudijskih grešaka da je jednom prilikom "eksplodirao" i svašta izgovorio sudiji.

"Šta nije u redu sa tobom? Ti si sramota! Ti si je***a sramota!", vikao je Kirjos.

Vidjećemo kako će se ova čitava situacija odigrati i hoće li Nik Kirjos dobiti novu kaznu.

The adults win. The kids lose. Great match. NK gives a proper breakdown to keep his reputation intact. #MiamiOpen #Kyrios pic.twitter.com/tM1sNZibfw