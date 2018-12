Kirjos završio u bolnici zbog ugriza pauka

Australijski teniser Nik Kirjos, poznat po čestim ispadima na teniskim terenima, morao je da se hospitalizuje zbog ugriza pauka.

"Božić je drugačiji svake godine. Pauk me je ugrizao za stopalo, a ugriz se oteo kontroli", izjavio je 23-godišnji teniser koji je u vezi s teniserkom hrvatskih korijena Ajlom Tomljanović, prenosi "Index.hr".

Kirjos će zbog toga propustiti svoj nastup na ATP turniru u Brizbejnu na kojem je aktuelni prvak nakon što je početkom 2018. godine slavio u finalu pobijedivši Amerikanca Rajana Harisona s 2-0 u setovima.

Trenutno je 35. igrač svijeta , a nedavno je nagovijestio da bi volio da predstavlja svoju zemlju na Olimpijskim igrama 2020. godine budući da 2016. to nije bio u mogućnosti s obzirom na nesuglasice s teniskom federacijom Australije.

