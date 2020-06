Kisić Tepavčević brani Novaka: Uvek je drugi kriv

Novak Đoković se od izbijanja korona virusa na Adria Touru u Zadru nalazi na vjetrometini krtika svjetskih medija, ali i mnogih ljudi u Srbiji. Neke od kritika pročitane su uživo u emisiji Hit tvit na televiziji Pink, gde su gošće bile premijerka Vlade Srbije Ana Brnabić i jedna od članica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, Darija Kisić Tepavčević.

One su javno stale u odbranu Novaka Đokovića, a premijerka je prihvatila krivicu na sebe, jer kako ističe, da Vlada nije popustila mjere, turnir se ne bi ni održao. Više o tome na OVOM LINKU.

Darija Kisić Tepavčević je takođe upitana o napadima na Novaka i kako joj oni izgledaju.

"Izgledaju mi kao korišćenje situacija koja je u vezi sa koronom, zbog nekih osuda koje nemaju veze sa tim. Kad je u pitanju Novak Đoković i sve te sportske manifestacije koje su bile, postoje striknte mere kako treba da se ponašamo, čak i broj ulaznica koji može da se proda, ali nije odlazak na bilo kakvu manifestaciju nešto što je obavezno. Svi su svesni da odlazak na takvu manifestaciju nosi određeni rizik i svako je procenio za sebe. Vidim da su mnogi osudili derbi, nije se pokazao kao ponašanje visokog rizika", rekla je ona i dodala:

"Karte su se uglavnom onlajn prodavale i postojala su pravila koje je trebalo primeniti. To što se nisu primenile, to treba sankcionisati organizatore. Ali nisu ti ljudi iz inostranstva, koji su zaraženi i rekli da su bili na derbiju, direktno sa granica otišli na derbi, uvek je bilo nekih okupljanja i slavlja pre i posle. Sportisti i treba da budu i jesu uzori za većinu oblika ponašanja, ali i oni su imali određene aktivnosti i određene načine ponašanja i pre samog turnira i posle. Ne može Novak da bude odgovoran za svakog učesnika kako se on ponašao pre i posle turnira. Mi ćemo definitivno morati da naučimo da živimo sa ovim virusom i da prihvatimo određeni rizik ako odlazimo na određenu manifestaciju. Svima nam je jednostavnije da nam neko drugi bude kriv. Mi uporno govorimo virus je tu, imate mogućnosti da odete, ali procenite i sopstevni rzikik, i svakako smo preporučili kako da se ponašate i ako odete tamo, i ako se nijedne te karike ne pridržavate, onda vam nije neko drugi kriv ako se zarazite", zaključila je Darija Kisić Tepavčević.