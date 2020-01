"Kladio bih se da će Novak biti rekorder, on je kao zid"

Čuveni teniser Džon Mekinro, stručni komentator "Eurosporta", pred Australijan open je prognozirao da će Novak Đoković biti uspješan i u narednim godinama.

Đoković u ponedjeljak (ne pre 10.30) protiv Nijemca Jan-Lenarda Štrufa počinje odbranu "Ozi opena", odnosno napada osmu krunu u Melburnu.

Mekinro, poznat po britkom jeziku i čvrstom stavu koji ljude ne ostavlja ravnodušnim, vjeruje da će Đoković postati rekorder po broju osvojenih Gren slem titula, i da će tako biti najtrofejniji teniser u istoriji bijelog sporta.

Trenutno na listi po broju trofeja na slemovima vodi Federer (20), slijedi Nadal (19), dok srpski as ima 16 pehara sa najvećih takmičenja.

"Da moram da se kladim, vjerovatno bih izabrao Novaka kao tenisera koji će biti rekorder po broju pehara sa Gren slemova! Ako ostane zdrav ima velike šanse da osvoji nekoliko Gren slemova, svake sezone po dva ili tri. Sad, pitanje je hoće li Rodžer uspjeti da uzme još jedan Slem, odnosno da li će neko uspjeti da savlada Nadala na Rolan Garosu. Vjerujem da će Rafa svakako pridodati još neki trofej iz Pariza, najmanje još jedan, i možda će da uradi nešto veliko još negdje, pa i on ima priliku da preskoči Federera", analizira Mekinro, u čijim stručnim komentarima će publika tokom Melburna moći da uživa na kanalima "Eurosporta".

Amerikanac, ujedno i voditelj zanimljive emisije "Komesar tenisa" na "Eurosportu" u kojoj je svojevremeno Đokovića opisao kao srpskog Martina Lutera Kinga, potvrđuje da je Nole prvi favorit za osvajanje titule na Australijan openu.

"Novak Đoković je favorit, mora da bude. Momci iz vrha su legende, ali mislim da bi bilo uzbudljivo da vidimo i nekog mlađeg momka da se probije u samu završnicu. Mislim da je Medvedev najbliži tome, čini se da je dobio samopouzdanje, i možda može da ugrozi najbolje. Uključujuči i Novaka, koji je osvojio turnir čak sedam puta, i kome neće biti lako da nastavi sa šampionskom tradicijom"", rekao je Mekinro.

Kada je riječ o samopouzdanju, Novaku je to jedno od najjačih oružja, koje je dodatno učvršćeno osvajanjem ATP Kupa.

"Novak se osjeća veoma prijatno u Australiji. Dobro se priprema za turnir, a očigledno je da ne možeš imati ovakvu vrstu uspeha bez samopouzdanja. Mislim da je bilo sjajno za njegovu zemlju to što je nedavno bio dio tima koji je osvojio ATP kup, što se družio sa prijateljima i saigračima, ali ne mislim da će taj uspjeh bitno uticati na to da li će osvojiti Australijan open ili ne", rekao je legendarni teniser.

Mekinro vjeruje da će, ako dođe do meča Đoković-Nadal u Melburnu, slika na terenu biti donekle drugačija u odnosu na njihov nedavni okršaj u Sidneju.

"Prošle godine na Australijan openu mislim da je Novak odigrao jedan od najboljih mečeva ikada protiv Rafe, i teren mu više odgovara nego Nadalu. Đoković je imao dosta uspjeha na brzim podlogama, osvojio je US Open, Vimbldon više puta, i mislim da je hardkort njegova teritorija. Pritom, u Melburnu ima veliki broj navijača i ovdje se osjeća dobro, prijatno, bolje nego na drugim slemovima. To ga podiže i motiviše. Pomaže mu. Sa druge strane, Rafa više voli sporu podlogu, šljaku, tako da je to velika prednost za Srbina. Nadal je u Sidneju igrao odlično i ne vjerujem da je izgubio set do finala, djelovalo je da je bio dobro pripremljen, ali odjednom kao da mu je to bilo previše - siguran sam da njegov tim razrađuje strategiju i ne brine zbog toga sada. U ovom trenutku fokus im je bio da se što bolje pripreme, ali kada dođe vrijeme, siguran sam da će im biti zadatak da pokušaju da budu još bolji na terenu. Doduše, to je lakše reći nego uraditi. Jer, koliko god da ste fenomenalni, poput njih dvojice, ne možete a da ne ostetite nervozu i ponekad jednostavno ne klikne sve kako treba. Sljedeće što znate je da ste brzo završili meč, a opet postoje i drugi slučajevi gdje se igra po šest sati, pa je sve neizvjesno. Mislim da treba da budemo srećni što imamo prilike da ovoliko puta gledamo Novaka i Nadala kako igraju".

Đoković će imati nekoliko prepreka na putu ka finalu, dodaje komentator "Eurosporta".

"Fizičko stanje bi moglo da bude njegov najveći izazov. Pretpostavljam da je zdrav, vidio sam ga onda na US openu gdje se povukao i mučio, imao je nekih problema, ali pretpostavljam da je sada u redu. Sa druge strane, kada je neko tako dobro pripremljen i čvrst kao što je on sada, vrlo je malo igrača koji mogu da ga pobijede. Tako da mi je izuzetno teško da zamislim da Novak ne dođe do same završnice, osim ako se ne pojavi neki fizički problem kao prije nekoliko godina i prošle godine u Njujorku. Đoković je čvrst, on je kao zid", zaključuje Mekinro.

