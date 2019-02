Klajsters: Novak može da obori grend slem rekod

Nekadašnja prva teniserka svijeta Kim Klajsters je naglasila u izjavi za BBC da je ubijeđena da najbolji svjetski teniser Novak Đoković može da obori rekord koji drži Rodžer Federer kada su u pitanju grend slem titule.

Slavi Švajcarac ima 20 titula sa četiri najveća turnira, Rafael Nadal 17, dok ih prati Đoković sa 15. Novak je u nedjelju sedmi put u karijeri osvojio Australijan open pošto je ubjedljivo nadigrao Nadala sa 6:3, 6:2, 6:3, pa su neminovno počela poređenja ko je najbolji teniser u istoriji.

Jedna od glavnih mernih kategorija je broj osvojenih grend slem turnira, gdje je za sada prvi Federer.

"Definitivno smatram da Novak može da obori Rodžerov grend slem rekord. Biće interesantno videti kako namjerava da održi ovakav nivo forme. On zna kako je to kada si najbolji. Bilo je samo pitanje vremena kada će opet to pronaći. U nekim trenucima je bio frustriran, ali to samo pokazuje koliko je motivisan da vrati raniji nivo", rekla je Kim Klajsters, osvajačica Australijan opena 2011. i trostruka šampionka US opena (2005, 2009, 2010).

"Ovo je sjajno dostignuće za Novaka i njegov tim. Učinio je da sve izgleda bez napora i lako, ali je iza svega mnogo rada koji je uložen - od svakog zalogaja koji unese, do oporavka poslije meča, sve je u punom fokusu. On voli da bude potpuno zen. Količina fokusa i discipline koju unosi da bi bio na ovom nivou mora da bude ekstremno visok, a kada dođe do ove faze, onda može da je pokaže cijelom svijetu", dodala je Belgijanka.

