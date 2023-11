Ko će osvojiti posljednji turnir sezone u Torinu? Evo šta kažu Juventusovi igrači (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković boriće se u Torinu za trofej na Završnom mastersu, gdje samo osmorica najuspješnijih tenisera u sezoni iza nas igraju za pehar. Nema sumnje da je Novak najveći favorit za trofej, a takvo mišljenje imaju i fudbaleri Juventusa koji će sasvim sigurno ispratiti važan sportski događaj u svom gradu.

Na treningu slavnog italijanskog kluba većina njih upitana je ko će osvojiti prestižan turnir, a sprski teniser bio je najčešći odgovor fudbaslkih zvijezda. Sve je krenulo od Filipa Kostića koji se prvi pojavio u kadru i stvari odmah postavio na svoje mjesto. Isti odgovor dao je Dušan Vlahović, ali i brojni saigrači dvojice srpskih fudbalera.

Bilo je i onih koji su glasali za Karlosa Alkaraza ili italijanskog predstavnika Janika Sinera, ali i onih kojima tenis nije previše blizak. Tako su pojedini kao odgovore navodili Rodžera Federera, Andrea Agasija, Pita Samprasa i druge koji baš i nisu u stanju da osvoje veoma važnu titulu na kraju 2023. godine.

