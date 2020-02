Ko je šampionka AO Sofija Kenin: U SAD došla iz Rusije, sada živi san

Američka teniserka Sofija Kenin pobijedila je u finalu Australijan opena špansku igračicu Garbinje Muguruzu sa 4:6, 6:2, 6:2.

Kenin je u finale ušla kao 15. igračica na svijetu, osvojila je svoju prvu Gren slem titulu pobijedivši dvostruku GS šampionku.

Nevjerovatan meč je završen u tri seta u kojima je Muguruza povela sa 1:0 sjajnom kombinacijom dobrih servisa i dubokih udaraca na koje Kenin nije imala pravi odgovor, mada je od starta pokazala da se ne boji.

Ipak, zanimljiva priča krije se iza ove djevojke koja je porijeklom iz Rusije. Ona je prije 14 godina je rekla da želi da postane šampionka i najbolja na svijetu, sada je na pravom putu da to ostvari.

Kenin, koja živi na Floridi, preselila se u SAD sa porodicom kada je bila mala, a porodica je imala tek nekoliko stotina dolara ušteđevine. Riješili su da zbog boljeg života pređu u Ameriku i pokušaju da ostvare američki san. To su i uspjeli.

"Moja porodica se preselila u Ameriku da bih imala američki san. Oni su mi dali taj san i ja sam zahvalna za to", kazala je 15. igračica svijeta.

"Stvarno sam morala da postavim sebe na neko mjesto i pokažem svima ko sam na ovom turniru. Mislim da je velika pomoć stigla od porodice", rekla je Kenin, koja je kao autsajder došla i prošla nezapaženo sve do finala.

"Bilo je teško, ljudi nisu vjerovali u mene, ali je porodica vjerovala, pogotovo otac koji je bio sa mnom kroz čitavo ovo putovanje", ispričala je ova djevojka.

Prije 14 godina je počela njena teniska priča, kada je imala samo sedam godina, rekla je novinaru Dejvidu Kozlovskom.

"Želim da budem šampion, da budem broj jedan u svijetu", rekla je tada sedmogodišnja Sofija.

Ona je istakla da je uvijek imala vjeru u sebe.

"Oduvijek sam vjerovala da mogu, naravno nisam imala napismeno da mogu i kada će se to desiti. Ali, to sam osjećala kada sam bila mala. Ne može mogo ljudi da živi ovaj momenat, da živi ovaj san. Ja sam zaista zahvalna za ovo. Radila sam toliko jako, stavila sam sve svoje moći i sav trud na trening, na moju fizičku spremu. Sada se to isplaćuje", poručila je Kenin.

