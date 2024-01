Ko je zapravo Novak Đoković, ovo niko nije znao o njemu

Već i ptice na grani znaju kakva je ljudska i teniska gromada Novak Đoković, ali čini se da ipak ima onih koji to još uvijek ne žele da prepoznaju, a kamoli prihvate.

Đoković je nesebična osoba. Taj epitet prvo asocira, vjerujem, na materijalni aspekt i njegove brojne novčane donacije u raznoraznim kriznim situacijama na različitim dijelovima Planete.

Međutim, vrlo često je ono nematerijalno daleko vrednije od onog nečeg pukog, fizičkog koje možemo da opipamo.

Jedan koji se nikada nije libio da ukaže upravo na tu Novakovu stranu je ruski teniser Danil Medvedev. Uvijek je ukazivao baš na to kakav je Đoković prije svega čovjek.

Na pres konferencije poslije pobjede u četvrtom kolu bio je upitan za srpskog tenisera, a onda je ispričao priču koju je javnost prvi put čula.

Naime, Rus je pričao kako se Đoković prema njemu isto odnosi bio on 400. na svijetu ili pak prvi reket svijeta te kako mu je jedne prilike kada je on zapravo bio ''niko'' ponudio da baš sa njim putuje u njegovom privatnom avionu na meč Dejvis kupa u kojem su snage odmjeravali upravo Rusija i Srbija.

Daniil Medvedev shares a sweet story about Novak Djokovic & says he treats him the same way now as he did when he was ranked #400 in the world: “For sure the story was unbelievable. We practiced with Novak. That was so funny. He was even like, ‘Oh, we play Davis Cup in couple… pic.twitter.com/YFxlZPLWDW