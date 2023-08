Koga bi Mekinro volio da vidi u finalu US opena

Nekadašnji američki teniser Džon Mekinro izjavio je danas da bi volio da Srbin Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz igraju u finalu posljednjeg grend slem turnira US opena, prenosi Eurosport.

Alkaraz je, kako navodi Tanjug, trenutno prvi na ATP listi sa 20 bodova više od drugoplasiranog Đokovića.

Srpski i španski teniser odigrali su četiri međusobna duela u karijeri, a tri ove godine. Đoković je ove godine pobijedio Alkaraza u polufinalu Rolan Garosa 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 i nedavno u finalu mastersa u Sinsinatiju 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Španac je slavio protiv Đokovića u finalu Vimbldona 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

"Ono što je Alkaraz uradio od početka godine je nevjerovatno, sa 20 godina je sebe stavio u poziciju da ga mnogi pominju da je u istom rangu sa Đokovićem i Rafaelom Nadalom. Najbolji je igrač koga sam ikada gledao u tom uzrastu. To je nevjerovatno koliko je dobar igrač. Nevjerovatno je koliko je Đoković još uvijek dobar igrač", rekao je Mekinro.

On je podsjetio da Đoković skoro dvije godine nije igrao na teritoriji SAD.

"Svi žele da vide ponovo finale između Alkaraza i Đokovića. Novak je poslije skoro dvije godine ponovo na američkim turnirima, to je prosto fantastična priča za naš sport. Nevjerovatno je vidjeti meč najboljeg tenisera svih vremena protiv mlade superzvijezde. Volio bih da ponovo vidim taj meč. Njihovi prethodni dueli bili su nevjerovatno uzbudljivi i neizvjesni, samo neka se tako nastavi", rekao je Mekinro.

Žrijeb za US open biće održan sutra, a turnir u Njujorku će biti odigran od 28. avgusta do 10. septembra. Alkaraz brani titulu na US openu.