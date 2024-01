Kolaps Srba u Australiji

Ono na šta su nas navikli prošle sezone, kada su u pitanju najveći turnir, nažalost se ponavlja i ove.

Bilans je takav da su Dušan Lajović, Laslo Đere i Aleksandra Krunić eliminisani već u prvom kolu Ozi opena.

Od Lajovica je bolji bio Đulio Zepijeri poslije četiri, Laci je poražen od Artura Kazoa nakon pet setova, dok je Aleksandra maksimalnim rezultatom izgubila od Klare Burel.

Srpski predstavnici su tako ponovili rezultat od prošle godine u Melburnu, kada je uz Novaka, dalje prošao još samo Laslo Đere, koji je već na narednom koraku stao.

Lajović je igrao protiv 133. na svijetu, Italijana koji je do sada ostvario samo jednu pobjedu na Grend slemu, dok se Đere sastao sa Francuzom, kome je ova današnja zapravo bila prva u glavnom žrebu jednog od četiri najveća turnira.

Lajovic je u krizi kada su rezultati na Grend slemu u pitanju, a za slast pobjede ne zna još od Vimbldona 2022. Tada je stigao do drugog kola.

Prije toga, dalje, do osmine finala, otišao je još samo na Rolan Garosu 2014, odnosno Australijan openu 2021. godine.

"Ne vidim da su potrebne neke radikalne stvari ili promene. Na dobrom sam putu u zadnjih osam-devet meseci. Prošle godine sam imao dobro, otvorilo se na nekoliko mesta. Bio sam solidan u Adelejdu, dobio Kokinakisa, koji je tamo standardno dobar, a protiv Lehečke je bio potpuno drugačiji sport. Dobio me je, a on je posle osvojio turnir. Stvari su tu blizu, samo treba istrajati u tome", rekao je Lajović.

Što se tiče Đerea, on je solidno igrao prošle sezone, u Melburnu je prošao prvo kolo, dok je na Vimbldonu i US openu stizao do trećeg, ali su Stefanos Cicipas i Đoković bili neprelazna prepreka.

Granica zvana "treća runda" za Lasla je i dalje na snazi, pošto je do te faze takmičenja stizao još samo dva puta u karijeri, na Rolan Garosu 2019. i 2021. godine.

Krunićeva je na Grend slemu, u singlu, nastupila prvi put poslije skoro godinu i po dana, ali je u Melburnu ostala na jednoj pobedi, ostvarenoj 2019. godine.

Najbolje rezultate pružala je na US openu, gdje je tri puta dolazila do trećeg, a jednom i do četvrtog kola. Na ostalim Grend slemovima do treće runde je stizala još samo na Vimbldonu, dok je na Rolan Garosu, baš kao i u Melburnu, jedinu pobjedu ostvarila 2019. godine.

Da nije imala zaštićeni rang, Srbija u ženskoj konkurenciji ne bi imala predstavnicu ove sezone, baš kao što nije imala prošle, u Melburnu, ali i u Njujorku.

Olga Danilović je bljesnula na Rolan Garosu 2023, a Natalija Stevanović na Vimbldonu. Međutim, to je bilo kratkog daha, pošto su u trećoj rundi bile zaustavljene. Ne računajući Novaka, koji u srijedu igra protiv Alekseja Popirina kriza rezultata srpskog tenisa na najvećim smotrama je nastavljena.

Pitanje je koliko može Miomir Kecmanović, koji je doduše probio led pobjedom nad Josukeom Vatanukijem. Njegova naredna prepreka je Jan-Lenard Štruf, od kojeg je u dva međusobna duela pretrpio poraze.

Ni žreb nije baš najsjajniji, pošto bi naredna prepreka, ako prođe, trebalo da bude bolji iz meča Tomi Pol – Džek Drejper, uz dodatak da bi u tom delu žreba, u potencijalnom susretu osmine finala, na drugoj strani mreže mogao da bude niko drugi do Karlos Alkaras.

(B92)

