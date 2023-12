Koliko će Grend slemova osvojiti Đoković u 2024. godini?

​Najbolji svjetski teniser, Novak Đoković ne prestaje da ruši rekorde. Trenutno se nalazi na 24 osvojena Grend slem trofeja. Ali zasigurno ne planira tu da stane i pred njim je 2024. godine u kojoj vjerujemo da možemo da očekujemo još pehara od maestralnog Noleta.

Mnogi se pitaju na kojoj će to cifri Novak uspjeti da završi karijeru. Ove godine stigao je do tri trofeja, samo mu je van domašaja ostao Vimbldon, gdje je izgubio do Karlitosa Alkaraza u velikom finalu u pet setova.

A kakve su i kolike šanse da Novak Đoković osvoji još neki Grend slem u narednoj godini? Svjetske kladionice već su uspjele da odrede vjerovatnoće za to da Nole dođe do trofeja i u kojem broju.

Prije svega, postavljena je kvota da Novak neće uzeti niti jedan trofej i ona iznosi 3.50, odnosno oko 25.6. Ista šansa daje se i da će Đoković stići do jednog pehara tokom 2024. godine.

Ipak, najveća je prilika da će Novak Đoković tokom predstojeće kalendarske godine uspjeti da osvoji dva Grend slema i na to se postavlja kvota od 3.25 sa malo više od 27.8 odsto šanse za uspjeh.

Tri Grend slema su nešto manje vjerovatna prema mišljenju kladionica iz čitavog svijeta i na to je postavljena kvota 5.50 (oko 15.9 odsto šanse), a ako mislite da će Nole uzeti kalendarski Grend slem i osvojiti sva četiri trofeja, na to se daje kvota 17 (5.1 odsto šanse), prenosi "Telegraf".

