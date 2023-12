Koliko je Međedović zaradio u Džedi: Više nego u karijeri

Hamad Međedović je ostvario je uspjeh karijere nakon što je juče u Džedi osvojio „završni ATP turnir sljedeće generacije“.

Ovim je mladi teniser iz Srbije potvrdio da spada u red najtalentovanijih tenisera planete.

Hamadu je ovo bila prva profesionalna sezona, a na kraju je završio na 110. mjestu ATP liste. Hamadu je mentor i Novak Đoković, sa kojim često trenira – Novak je osvojio završni turnir u Torinu, a Hamad NextGen završni turnir.

„Lepa je to stvar, nas dvojica iz Srbije. On je osvojio veliki masters, onaj pravi, a ja ovaj za mlade. Velika je to stvar, naravno, srećan sam što idem Novakovim tragom na neki način“, rekao je Međedović.

Zanimljivo je da je za titulu u Džedi dobio ček od 514.000 dolara, što je najveći iznos ikada na ATP NextGen turniru. Takođe, ovim iznosom je zaradio više nego u dosadašnjoj karijeri.

