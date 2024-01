Konačno brejk u trećem setu: Đoković set do polufinala

Velika borba i neizvjesnost na meču četvrtfinala Australijan opena između Novaka Đokovića i Tejlora Frica.

Trenutno je 2:1 u setovima (7:6, 4:6, 6:2) za srpskog asa poslije iscrpljujuća tri seta koja su trajala preko tri sata.

Novak je prvi set dobio poslije taj-brejka (7-4), da bi drugi počeo brejkom Amerikancem, inače prvim u meču. Đoković je imao nekoliko prilika da se vrati u set, propustio je samo pet brejk lopti u osmom gemu, tri je Fric spasio poslije bekend vinera koje je pogađao na nestavran način. Na kraju Fric je odigrao nevjerovatan set i trenutno je 1:1.

Zanimljivo je da Novak u prva dva seta još uvijek nije napravio niti jedan brejk u meču. Imao je čak 15 brejk-lopti, no Amerikanac je za sad stoprocentan u spašavanju svog servisa.

U trećem setu Đoković konačno dolazi do brejka. Odservirao je sigurno za 1:0, a onda u drugom gemu iskoristio 16. brejk priliku. Odigrao je sjajno i pogodio forhend za velikih 2:0 u trećem setu. Brejk potvrdio u narednom gemu i došao do ugodnih 3:0.

Do kraja seta je sigurno zadržao servis, ali i došao do novog brejka za 6:2 i vođstva od 2:1. Sada se nalazi set do plasmana u novo polufinale u Melburnu.

