Krah top 10 igračica, prošle Ostapenko i Cibulkova

Karolina Pliškova završila je učešće na ovogodišnjem Vimbldonu porazom od Kiki Bertens u četvrtom kolu.

Bertens je slavila rezultatom 6:3, 7:6 (7-1) i za 100 minuta igre izbacila Pliškovu, čime je nastavljena sječa favoritkinja ove godine u Londonu.

Čehinja je i posljednja od prvih 10 na svijetu koje nema u glavnom žrebu, a Holanđanka će igrati protiv pobjednice susreta Julija Gerges – Dona Vekić.

Dalje je prošla i Jelena Ostapenko koja je sa 7:6 (7-4), 6:0 eliminisala Alijaksandru Sasnovič.

#Wimbledon women's seeds, an update at 1:21 pm on Day 7



#1 Halep - OUT

#2 Wozniacki - OUT

#3 Muguruza - OUT

#4 Stephens - OUT

#5 Svitolina - OUT

#6 Garcia - OUT

#7 Pliskova - OUT

#8 Kvitova - OUT

#9 Venus - OUT

#10 Keys - OUT