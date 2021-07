Krajinović bolji od Ðerea za finale Hamburga

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u finale turnira u Hamburgu.

On je danas u polufinalu pobijedio sunarodnika Lasla Đerea 6:4, 6:2, a finale je izborio poslije sat i 35 minuta igre.

Rival u borbi za titulu biće mu bolji iz duela u kom se sastaju Argentinac Federiko Delbonis i Španac Pablo Karenjo Busta.

Turnir u Hamburgu igra se za nagradni fond od 1.030.900 evra.

2017 Paris 2019 Budapest 2019 Stockholm 2021 Hamburg Could it be fourth time lucky for Krajinovic in the #HamburgOpen final? pic.twitter.com/8xZfW34YV2